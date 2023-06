Conference League | Fiorentina | vittoria nei 90’ a 2 | 75 Ma il West Ham è favorito per alzare la coppa

Dalle finali di Champions eal terremoto ai piani alti del Milan, dal casting per la panchina del Napoli ai dubbi sulla sorte di Massimiliano Allegri. Tra attese e incertezze, le big di serie A cominciano ...Per il momento, l'Europa della Juventus per la prossima stagione è la, grazie al settimo posto nel campionato chiuso con 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. E nei ...Troppo piccolo l'impianto dello Slavia, scelto secondo la miope politica sulle capienze per la finale diadottata dalla Uefa, per accontentare tutti i desideri presenzialisti ...

Giallo finale Conference League, in 30 mila hanno pagato per vederla in video allo stadio di Firenze ma i max… La Repubblica Firenze.it

La Fiorentina si prepara a vivere una serata storica e Vincenzo Italiano ha deciso di convocare l’intero gruppo per la finale di Conference League. Contro il West Ham ci vorrà la migliore espressione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...