Concorso Comune di Treviso | 1 Posto Da Istruttore Servizi Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 6 giugno 2023) Selezione pubblica, per la copertura di 1di, a tempo indeterminato, per il settore urbanistica E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1di(area degli istruttori) per il Settore urbanistica, sportello unico e verde urbano. Bando diIl bando e' reperibile sul sito internet www..it Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno essere inviate entro il giorno 29 giugno 2023 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore Affari generali, risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - ...