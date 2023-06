Concorso ASST di Lecco | 6 Posti da Dirigente

(Di martedì 6 giugno 2023) Conferimento, di 6 incarichi dimedico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato Medico E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 6 incarichi a tempo indeterminato in qualita’ dimedico – disciplina di anestesia e rianimazione. Bando diIl bando integrale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2023 ed e' reperibile sul sito www..it nella sezione «Concorsi». Requisiti ed Invio della Domanda Il termine ultimo per l'inoltro delle domande e' fissato improrogabilmente entro il giorno 29 giugno 2023 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo delle risorse umane - settore ...

... poi verrà in seguito integrato con altri cardiologi cono mobilità" ha detto Bertolaso, ... Poi nel tempo, ha proseguito, "dobbiamo vedere la pianificazione, vedere la realtà delle altre, ...Una strada costellata da successi, "come quando vinse ilper assistente in Cardiochirurgia ... che contribuì a fondare, prima di passare alla Cardiochirurgia dell'Ovest Milanese. Nel 2008 ...Una strada costellata da successi, 'come quando vinse ilper assistente in Cardiochirurgia ... che contribuì a fondare, prima di passare alla Cardiochirurgia dell'Milano ovest. Incessanti ...

OSS a tempo indeterminato ASST Bergamo Ovest Nurse24

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Simone Galli in merito alla mozione sull’ospedale. Desidero fornire ulteriori elementi di riflessione sulla mozione a tutela ...Di seguito vi elencheremo tutti i concorsi pubblici in scadenza per il mese di giugno: i bandi completi, requisiti e prove d'esame ...