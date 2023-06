Con l’auto in doppia fila blocca il traffico | poi danneggia un bus

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa lasciatoincon la moglie incinta a bordo,ndo per circa un quarto d’ora un bus dell’Anm e di conseguenza tutto il. Al suo ritorno, di fronte alle proteste dell’autista e alle invettive dei conducenti dei veicoli rimasti fermi, ha dato in escandescenze: l’uomo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il dipendente dell’Anm. Brandendo un tubo d’acciaio flessibile reperito all’interno della sua stessa automobile, nel tentativo di colpire l’autista, ha frantumato un finestrino sul lato sinistro delbus, le cui schegge di vetro colpivano al volto, per fortuna senza conseguenze serie, una viaggiatrice. E’ successo ieri pomeriggio a Napoli, quartiere Vomero, all’incrocio tra via Luca Giordano e via Francesco ...