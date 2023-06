“Con il governo Meloni crollerà l' economia” L' Istat smentisce la bufala della sinistra

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilavrebbe dovuto rappresentare un disastro per i rapporti internazionali, in particolare quelli con l'Unione europea, e per l'del nostro Paese. Ma così non è stato ed è arrivata l'ennesima smentita ai fantasmi agitati dallaprima delle elezioni politiche dello scorso settembre. Il Pil italiano, riferisce l', è infatti atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in rallentamento rispetto al 2022. Nel biennio di previsione, l'aumento del Pil verrebbe sostenuto principalmente dal contributodomanda interna al netto delle scorte (+1,0 punti percentuali nel 2023 e +0,9 p.p. nel 2024) e da quello più contenutodomanda estera netta (+0,3 e +0,2 p.p.). Nel 2023, le scorte dovrebbero fornire un ...

loro ci sarebbero anche Giuseppe Giordo (ex direttore generale di Fincantieri) e alcuni ... si sarebbero " adoperati quali promotori dell'iniziativa economica commerciale di vendita al...... in scadenza al 30 giugno, ildice di sì a metà: il via libera riguarda infatti solo i ... un'impresa su 10 è in rosso, peggio edilizia e servizi Pnrr, anche la Spagna sta trattandola Ue ...Sono coinvolti tutti i servizi, militari,, uffici": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del Consiglio di sicurezza nazionale (Nsdc) convocatourgenza ...

Pirelli, il caso del patto con i cinesi: il governo stringe sul golden power Corriere della Sera

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl Pubblica amministrazione, con all’interno l’emendamento che ammutolisce la Corte dei Conti sul Pnrr, e non se ne è stupito proprio nessun ...Il nuovo corso di Viale Mazzini con il governo di Giorgia Meloni ha visto la nomina di Jacopo Volpi come direttore di Rai Sport al posto di Alessandra De Stefano. Ed è proprio all’ex direttrice che or ...