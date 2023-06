Commissione Ue autorizza primo vaccino per over 60 contro virus sinciziale

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - Laeuropea hato ilper proteggere gli adulti, dai 60 anni d'età in su, dalla malattia del tratto respiratorio inferiore causata dalrespiratorio(Rsv). Questa decisione, evidenzia lain una nota, segna un passo importante ed era molto alla luce dell'aumento delle infezioni da Rsv nell'UE lo scorso inverno. IlArexvy, orato in tutta l'Unione europea, contribuirà a rafforzare la risposta immunitaria al. L'zione segue una valutazione rigorosa nell'ambito del meccanismo di valutazione accelerata dell'Ema. Considerando che la prevenzione dell'infezione da Rsv nella popolazione ...

