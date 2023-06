Come si arriva ad allenare le MMA in Italia

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 6 giugno 2023) Il coach è in piedi, appoggiato a una parete dello spogliatoio. Non si può dire quale sia il suo stato d’animo: lo sguardo è imperscrutabile e il corpo non tradisce nessun segno di nervosismo. Scandisce i diversi momenti di preparazione dell’atleta che assiste: «Fai attivazione muscolare», «Allungati», «Metti l’olio, massaggiati bene», «Non sudare eh, non ancora». Sono tutte fasi di un rito, servono a entrare nell’ottica del combattimento. Quando il fighter è caldo e manca sempre meno all’azione, il coach inizia a parlare con la sua pancia: gli ricorda i sacrifici, le privazioni, il sangue e il sudore della preparazione. Poi, una volta che l’atleta entra nell’ottagono acclamato dal pubblico, si accomoda all’angolo. Il compito più importante è rimettere insieme i pezzi nel caso di sconfitta. Ma adesso non ci vuole pensare, c’è un match che lo aspetta. Lorenzo Borgomeo è l’Head Coach ...