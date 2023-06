(Di martedì 6 giugno 2023) L’intolleranzaè una delle più difficili da diagnosticare. Le persone convivono con i suoisenza neanche sapere la causa. Le intolleranze e le allergie sono due condizioni che possono influenzare la salute e il benessere delle persone, spesso causandosgradevoli o addirittura pericolosi. Sebbene spesso vengano usati in modo intercambiabile, i due termini hanno significati leggermente diversi. L’intolleranzaè tra le più difficili da diagnosticare – grantennistoscana.itUn’intolleranza alimentare si verifica quando il corpo è incapace di digerire correttamente o assorbire determinati alimenti o componenti alimentari. Un esempio comune è l’intolleranza al lattosio, in cui il corpo non produce abbastanza lattasi, l’enzima necessario per digerire il lattosio, lo zucchero presente ...

Come capire se sei intollerante all'istamina: sintomi, esame e cura Grantennis Toscana

