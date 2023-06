(Di martedì 6 giugno 2023) Le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga di Nova, nella parte controllata da Mosca della regione di Kherson: lo ha reso noto l'esercito di Kiev, come riportano il Guardian e Ukrinform....

La diga di Nova Kakhovka è distrutta. L'impianto, strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea , è stato fatto saltare in aria. Secondo Kiev laè stata bombardata da Mosca, ma la Russia respinge le accuse al mittente: per i media russi sono stati i lanciarazzi ucraini a distruggere l'impianto. 'La portata della distruzione, la ...Alta 30 e larga centinaia di metri: a rischio inondazione anche Kherson Costruita nel 1956 come parte dellaidroelettrica di Kakhovka, la diga sorge sul fiume Dnipro e rifornisce anche la ...Per ora lo stagno di raffreddamento dellanucleare è pieno, ha aggiunto. Per il consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak , il pericolo di un "...

Colpita la centrale di Kakhovka, 'migliaia di persone a rischio' - Europa Agenzia ANSA

Già il 17 maggio scorso aveva postato su Instagram di essere rimasto “offline per un bel po' di tempo” in cerca di cure per l'acufene Michael Bibi ha il cancro. Il celebre dj ha condiviso la straziant ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 468. Colpita la diga di Kakhovka, nei pressi di Kherson. Scambio di accuse tra Mosca e Kiev: completamente distrutta la centrale idroelettrica. Il leader del grup ...