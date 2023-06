Colorland | 1975-1983 | gli scatti del maestro Mario Cresci in mostra ad Astino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) Bergamo. Fondazione MIA presenta adladedicata all’opera ditra i maestri viventi della fotografia italiana, che come pochi altri è riuscito a espandere i confini della ricerca fotografica entrando pienamente nel dibattito artistico e culturale.propone 50 immagini a colori, quasi tutte inedite, realizzate tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta, nell’Italia mediterranea, in particolare in terra lucana e nei territori limitrofi. Alcune di queste sono entrate in Viaggio in Italia, lo storico progetto collettivo ideato da Luigi Ghirri nel 1984 che ha rivoluzionato il modo di rappresentare il paesaggio. Lasi configura dunque come occasione di rilettura e sistematizzazione di una fase ...