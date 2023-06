Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, intervendo in ...tratta del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano nazionale per l'energia e il. ..."La grande novità degli ultimi mesi " sottolinea il ministro" è l'inserimento nella Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e l'indicazione che la ...Perche' ilimpazzito di questi ultimi tempi ci dice che l`adattamento e la resilienza dei ... non in un tempo futuro da qualche parte remota del Pianeta ha detto il ministroFratin alla ...

Clima, Pichetto: "Obiettivo decarbonizzare" Adnkronos

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - “L'evento di oggi è importante, un'occasione di ascolto e di confronto tra le istituzioni e gli stakeholder sul futuro ...“Oggi il Ministro Pichetto Fratin dice che in Italia bisogna aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Cosa aspetta dunque il Governo ad ...