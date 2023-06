Clima | Pichetto | “Obiettivo decarbonizzare”

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – “L’evento di oggi è importante, un’occasione di ascolto e di confronto tra le istituzioni e gli stakeholder sul futuro che ci aspetta, sul futuro del nostro paese. L’impegno del mio dicastero per il futuro è centrare gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 e del 2050, i due step che ha sottoscritto l’Italia. Se pensiamo ai recenti accadimenti che hanno colpito l’Emilia Romagna, questi eventi danno a tutti noi la dimensione di quanto sia importante rallentare l’impatto dei cambiamentitici a livello mondiale. Abbiamo il dovere di dare risposte concrete, evitando l’errore che è stato fatto finora, quello di rincorrere la realtà dopo le emergenze”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, intervendo in collegamento alla seconda edizione dello Young Innovators Business Forum presso la sede ...

"La grande novità degli ultimi mesi " sottolinea il ministro" è l'inserimento nella Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e l'indicazione che la ...Perche' ilimpazzito di questi ultimi tempi ci dice che l`adattamento e la resilienza dei ... non in un tempo futuro da qualche parte remota del Pianeta ha detto il ministroFratin alla ...Il futuro verde dell'Unione 8 anni Sull'Europa tenta la strada dell'innovazione L'Europa ha ... commentava al lancio del tavolo tecnico il ministro GilbertoFratin . "Dovremo investire ...Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, intervendo in collegamento alla ... ai cambiamenti climatici e del Piano nazionale per l'energia e il clima. Inoltre, c'è ...“Oggi il Ministro Pichetto Fratin dice che in Italia bisogna aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Cosa aspetta dunque il Governo ad ...