Clima | Oxfam | Dai Paesi ricchi meno di un terzo degli aiuti annunciati

A denunciarlo è il nuovo rapporto, lanciato ieri da, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente e del vertice suldell'Unfccc, in programma a Bonn fino al 15 giugno. Il dossier ...Come spiegaa ilfattoquotidiano.it per "gli stanziamenti per il Fondo Italiano per(istituito nel 2021) sono del ministero dell'Ambiente , mentre i decreti attuativi e le linee guida ...In questa situazione, per l'Resta un miraggio il rispetto dell'impegno a destinare 100 ...Di qui l'appello urgente per un aumento effettivo in occasione del vertice delle Nazioni Unite sul...

A denunciarlo è il nuovo rapporto, lanciato ieri da Oxfam, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e del vertice sul clima dell’Unfccc, in ...E poi parlano di “nuovo Piano Marshall” o, nell’italica declinazione, tanto cara alla presidente Meloni, di “Piano Mattei per l’Africa”. Intanto impestano il mondo. Affamano l’Africa. Riarmano i peggi ...