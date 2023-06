Ciclismo | Steven Kruijswijk salta il Tour de France | “Non riesco a descrivere quanto sono deluso”

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Bruttissime notizie perdopo la rovinosa caduta di ieri durante la prima tappa del Giro del Delfinato 2023. L’olandese della Jumbo – Visma ha infatti riportato la frattura della clavicola e una frattura a livello sacrale e non potrà dunque partecipare alde2023. “Non– ha scrittosui social -. Sentivo che ero tornato sulla giusta via per vivere una grande estate sportiva. Le scorse settimane avevo ancora una volta capitoquesta squadra sia speciale efortunato a farne parte. Ottenere grandi risultati, lavorando verso nuovi obiettivi facendo grandi sacrifici, il tutto ...