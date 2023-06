“Ci sposiamo” L’annuncio della vip amata dagli italiani dopo una vacanza col fidanzato

(Di martedì 6 giugno 2023) La famosa food blogger sposa lo storico. Stiamo parlando dell’autrice delle video-ricette sulla cucina vegana che hanno fatto innamorare tantissime persone. Il suo successo l’ha portata ad avere quasi un milione di follower su Instagram, ma non basta. Anche all’estero il suo nome è salito in cima alla lista dei personaggi più popolari e amati. Pensate che Forbes a marzo 2021 l’ha inserita nella classifica dei 100 giovaniunder 30 leader del futuro. Ha una pagina Instagram, un blog e un canale Youtube dove propone originali ricette vegetariane e vegane. Gli ingredienti sono cereali, verdure, legumi, frutta, semi, frutta secca e bevande vegetali. Ha conquistato tutti con le sue spiegazioni chiare e semplici e coi video informativi sul mondo veg. Una cucina sana, vegana e sostenibile, ovviamente senza alcun elemento di origine ...

delle nozze era arrivato dai social: ' Ciao a tutti, ...di Down - aveva scritto Lorena su Facebook lo scorso 21 marzo -'... Ci'. Una coppia nella vita ma anche sulla pista da ballo: ...... 'Millemila volte SÌ!!!! Ci. Ieri è stata la giornata più speciale delle nostre vite. ... al momento,'influencer non ha ancora svelato dettagli o retroscena sulla questione.Alessandro Cecchi Paone e Simone pronti alle nozze:da Barbara d'Urso in diretta a Pomeriggio ...