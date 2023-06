Chiude il Singapore Turf Club | l' unico ippodromo del Paese

(Di martedì 6 giugno 2023) 120 ettari ditrasformati in un terreno dove costruire alloggi pubblici e privati. È quanto sta per accadere aldi, nazione con 180 anni di storia di corse di cavalli che ...

IlTurf Club ha fatto sapere in un comunicato che fino al 5 ottobre 2024 "continuerà a garantire la sportività, la sicurezza e l'integrità di ogni gara", nel rispetto della "lunga e ...

120 ettari di ippodromo trasformati in un terreno dove costruire alloggi pubblici e privati. È quanto sta per accadere al Turf Club di Singapore, nazione con 180 anni di storia di corse di cavalli che ...