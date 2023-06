Chip | nella competizione globale è guerra sui talenti

Leggi su formiche

(Di martedì 6 giugno 2023) Nel corso degli ultimi due anni abbiamo assistito a una penuria di microche ha impattato diversi settori dell’economia, e che ha avuto diverse concause. Lo spettro dell’invasione di Taiwan da parte della Repubblica Popolare Cinese rende lo scenario per l’industriaancor più fosco, mentre latecnologica tra Washington e Pechino sta già incrinando la natura globalizzata della supply chain. Se queste dinamiche hanno attirato l’attenzione di media e policymakers, poca attenzione – soprattutto dai primi – è stata riservata a coloro che operano concretamente per il funzionamento dell’intera catena del valore. Ingegneri e tecnici specializzati, infatti, diventeranno – al pari di equipaggiamento e materiali critici per la fabbricazione dei semiconduttori – sempre più oggetto della ...