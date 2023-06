Chi sarà l’ottavo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023? I sondaggi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 giugno 2023) Parliamo di. Il televoto della puntata di lunedì 12 giugnodeivede a rischio eliminazione Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, finiti in nomination al termine dell’ottava puntata del reality show di Canale 5. Il concorrente meno votato lascerà l’isola principale per approdare di nuovo sull’ultima spiaggia. Di nuovo perché entrambi i naufraghi in nomination hanno già avuto modo di conoscere la spiaggia che accoglie gli eliminati al televoto. Scopriamo insieme i risultati deionline dei portali web Forumfree e RealityHouse. Isola dei12 giugno: i risultati deisul televoto della puntata di lunedì 12 giugno...