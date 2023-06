Chi recita peggio tra gli sportivi comparsi nella serie Ted Lasso

(Di martedì 6 giugno 2023) Tedè stata unadecisamente buona fino a quando si è limitata a rappresentare il suo mondo narrativo, sospeso tra fantasia e realtà, dotato di una propria logica interna. Aveva la propria Premier League con i Club, i giocatori e gli ex-professionisti di sua invenzione. Ahimè, la situazione è precipitata tragicamente con la terza e ultima stagione che ha visto l'introduzione delle licenze ufficiali della Premier League, degli stadi e di un numero di comparsate calcistiche reali mai viste prima. Persino Pep Guardiola è entrato in azione nel penultimo episodio, mettendo in scena il terzo o quarto momento più imbarazzante di una stagione che era partita forte, a onore del vero, ma che ha ceduto irrimediabilmente sotto il peso di una smodata aspirazioni di successo. Tutto ciò è frutto dell'attuale tendenza dei media di attingere dalla realtà. ...

Ted Lasso, chi recita peggio tra gli sportivi comparsi nella serie GQ Italia

Dagli opinionisti a Pep Guardiola, la serie televisiva Ted Lasso - terminata da poco - è stata piena di ospiti da brivido ...