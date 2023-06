Chi ha distrutto la diga di Kakhovka e perché è così strategica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu – Distrutta ladi Nova, in Ucraina, nella parte della regione di Kherson controlla dalla Russia. E come sempre accade in questi casi, dall’inizio del conflitto, va in scena ora uno scambio di accuse tra Kiev e Mosca. Colpita ladi, solito scambio di accuse Secondo l’esercito ucraino, “la centrale idroelettrica diè stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe”. Il Comando meridionale delle Forze armate ucraine fa inoltre sapere che adesso sta indagando sull’entità del danno, oltre che sulla velocità e sulla quantità di acqua che interesserebbe le probabili aree di inondazione. Il consigliere di Zelensky, Andriy Yermak, accusa la Russia di ‘ecocidio‘, assicurando che le autorità regionali e nazionali ucraine ...