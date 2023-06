Chi è Roberto Parli | l’ex marito di Adriana Volpe

(Di martedì 6 giugno 2023), nato nel 1973 a Lugano, è il secondo exdi. La conduttrice sposò l’imprenditore immobiliare svizzero il 6 luglio del 2008. I due hanno avuto una figlia, Gisele, nata nel 2011, ma si sono lasciati nel 2020. In passato si parlò diper un rocambolesco incidente stradale, senza conseguenze fisiche.è nato l’11 aprile del 1973 a Lugano dove è anche cresciuto. L’uomo è titolare dell’agenzia RP & Blackmond per la quale avrebbe una residenza anche a Montecarlo. La azienda disi occupa di affitti e vendite di immobili situati in Costa Azzurra, un’attività dunque di tipo immobiliare.e il suo ex...

... Blogo fa alcuni possibili nomi, ossiaPoletti, Eva Giovannini, Luca Moriconi, Stefano Fumagalli, Lorenzo Lo Basso e Valentina Antonello. La lista è quindi lunga: averrà affidata l'......personaggi e dei loro interpreti (occorre menzionare ancora la coppia di "nonni" formata da... all'atteso The Flash nelle sale fino ad Avatar: La Via dell'Acqua, perse lo fosse perso al ...... imprese, enti formativi e di orientamento e agenzie per il lavoro, oltre che più in generale a... Lucia Monaci (Unicredit), Angelo Tantazzi (Prometeia), Alberto Fusi (Gruppo Bonfiglioli),...

Roberto Sergio, chi è e quanto guadagna il nuovo capo della Rai Start Magazine

Ventotto giocatori tra i quali fare la cernita per andare a caccia degli Europei 2023. Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha diramato ieri sera la lista dei pre convocati per il ...Cinque poliziotti sono stati arrestati per tortura e lesioni a Verona. I reati si sono consumati tra il luglio 2022 e il marzo 2023 nei confronti di persone sottoposte alla loro custodia ...