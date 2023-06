Centrali a carbone | gelaterie | film d’amore | i fondi mondiali per il clima sono un buco nero “Contabilità ingannevole Gli aiuti reali? Un quarto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Il grandedella finanzatica tra target mancati, annunci ire risorse erogate per progetti che nulla hanno a che fare con la crisitica, come la costruzione da parte del Giappone diin Bangladesh, Indonesia e Vietnam e l’apertura in tutta l’Asia die cioccolaterie del marchio italiano Venchi, come racconta una recente inchiesta di Reuters. Non solo, infatti, i Paesi più ricchi e inquinantiindietro di tre anni rispetto all’impegno, preso nel 2015 a Parigi, di stanziare 100 miliardi all’anno per aiutare i Paesi a basso e medio reddito (ultimi responsabili e prime vittime della crisitica) a ridurre le emissioni e gestire gli impatti del ...