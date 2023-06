Celle di Bulgheria | trovata in un terreno pistola con matricola abrasa | arrestato 59enne

Leggi su zon

(Di martedì 6 giugno 2023) Nella mattinata del 4 giugno, adi(SA), in località Poderia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri hanno, in flagranza di reato, undel posto, per ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina. I Carabinieri a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto sotterrata in undi proprietà dell’indagato ed avvolta in uno straccio di cotone unaa tamburo marca “LEBEL” calibro 8 con. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa che l’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania (Sa) valuti la sua posizione. Segui ZON.IT su Google News.