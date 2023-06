Cava de’ Tirreni | inaugurazione Museo Mamma Lucia

Lutto nel mondo forense e della politica a' Tirreni per la scomparsa dell'avvocato amministrativista Alfredo Messina . Aveva 79 anni. Dal 1972 al 1993 fu avvocato capo del Comune, mentre, dal 2001 al 2005, è stato sindaco della città ...... "Giustizia e Libertà nell'economia e nella società contemporanea", Beatrice Covassi , Deputato europeo, "Il riformismo ambientalista in Europa e in Italia" e Vincenzo Servalli , Sindaco didè ...' Tirreni è a lutto, è morto all' età di 79anni l'ex sindaco Alfredo Messina. Eletto sindaco di' Tirreni come candidato del centrodestra nel maggio del 2001 con quasi il 56%. Sconfisse ...

Cava de’ Tirreni, la città invasa dai bisonti della strada UlisseOnline