Caso Orlandi | “scontro” Vaticano-Italia sulla commissione d’inchiesta del Senato

(Di martedì 6 giugno 2023) Città del– “La convocazione non è stata corretta sia dal punto di vista della forma che della sostanza“. E’ quanto afferma il segretario di Stato della Santa Sede, card. Parolin, in una lettera rivolta alla Idelche ascolta oggi, tra gli altri, Alessandro Diddi, promotore di Giustizia del, nell’ambito della discussione per l’istituzione di unadi inchiestascomparsa di Emanuelae di Mirella Gregori. La lettera è stata letta dallo stesso Diddi sottolineando l’irritualità del modo in cui è stato convocato nell’ambito di una audizione “finalizzata ad avere informazioni da un pubblico ufficiale di uno Stato estero”. Il via libera all’audizione di Diddi è stato dato dalnella ...