Caso Orlandi | promotore Vaticano | “Commissione ora sarebbe intromissione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 giugno 2023) Diddi al Senato: "Pernicioso per genuinità indagini aprirne una terza". Lo Voi: "Perplesso". Pietro: "Parole Diddi non mi sono piaciute" “In questo momento delle indagini, aprire una terza indagine, che segue logiche, diverseunae pernicioso per la genuinità di ciò che stiamo conducendo”. Lo ha detto Alessandro Diddi,di Giustizia del, sentito davanti all’Ufficio di presidenza della Idel Senato nell’ambito della discussione per l’istituzione di unadi inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae di Mirella Gregori, riferendo la sua opinione sull’istituzione di tale organismo parlamentare. “Noi abbiamo tutto l’interesse a contribuire, ove possibile, alla ricerca della ...