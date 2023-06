Caso Orlandi | Parolin | “Convocazione promotore Giustizia Vaticano non corretta”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – “Lanon è statasia dal punto di vista della forma che della sostanza”. E’ quanto afferma il segretario di Stato della Santa Sede, card., in una lettera rivolta alla I Commissione del Senato che ascolta oggi, tra gli altri, Alessandro Diddi,didel, nell’ambito della discussione per l’istituzione di una Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae di Mirella Gregori. La lettera è stata letta dallo stesso Diddi sottolineando l’irritualità del modo in cui è stato convocato nell’ambito di una audizione “finalizzata ad avere informazioni da un pubblico ufficiale di uno Stato estero”. Il via libera all’audizione di Diddi è stato dato dalnella “speranza ...