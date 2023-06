Caso Maldini | gli effetti per il Milan saranno più gravi di quanto si possa immaginare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Paoloè un uomo del Sessantotto. Nel senso che è nato nel 1968. Dal 1985 al 2009 ha giocato sempre e solo per il, oltre che per la nazionale. Della squadra rossonera è diventato una sorta di “bandiera”, peraltro figlio del mitico difensore Cesare, altro grande pilastro della storiaista. Il dna perfetto per incarnare il volto simbolico del: poiché è stato un formidabile calciatore encomiabile per talento, intransigente professionalità, autorevolezza in campo e fuori, lucidità di giudizi e analisi. Ha, nel tempo, assunto un ruolo di guida tra i dirigenti della società o, comunque, di gran consigliere delle sorti di una squadra abbandonata da Silvio Berlusconi ad un destino incerto, quando non gli conveniva più mantenerla ai livelli cui era riuscito a portarla sborsando, ovviamente, pacchi di ...