Caso Bibbiano | lo psicoterapeuta Claudio Foti assolto in appello Era imputato nel processo sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023)da tutte le accuse con una sentenza diche ribalta tutto., lonel‘Angeli e Demoni’ suinella Valreggiana, si è commosso uscendo dalla Corte bolognese dopo una lunga udienza di repliche e una altrettanto lunga camera di consiglio, che alla fine ha cancellato i quattro anni inflitti a Reggio Emilia in primo grado. “La Procura generale leggerà le motivazioni della sentenza e all’esito valuterà se sussistono spazi per un ricorso in Cassazione”, ha detto il procuratore generale reggente di Bologna, Lucia Musti.perché il fatto non sussiste dall’accusa di aver provocato lesioni volontarie ...