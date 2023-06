“Carogna” Isola dei Famosi | tra Ilary Blasi e Alvin non è finita | gliel’ha detto in diretta

Leggi su tuttivip

(Di martedì 6 giugno 2023) Inizio con il botto ieri sera, per quanto riguarda l’ottava puntata de L’dei2023. Una edizione, anche questa, che sta volgendo al termine. Sfide di ogni tipo nell’ultima serata che i telespettatori hanno trascorso con, Vladimir Luxuria, Enrico Papi e. Come sempre non è mancato l’imbarazzo. Non staremmo parlando de L’dei2023, senza una buona e vecchia gaffe. L’imbarazzo ieri è arrivato alle stelle, quando la puntata era appena iniziata. I protagonisti del momento in questione?e lo storico inviato. Sono loro, da tre edizioni, la dinamica più seguita e amata dagli spettatori.dei, la pesante uscita ...