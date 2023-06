Carlo Motta | il fidanzato di Helena smentisce le dichiarazioni di Gian Maria e Mazzoli con delle prove

(Di martedì 6 giugno 2023), ildiinterviene sulledie Marco: ecco la replicaieri sera in occasione dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è sbarcato direttamente in Honduras per sorprendere la sua amataPrestes. Durante il loro incontroha ricevuto una vera e propria proposta di fidanzamento. Nel corsoNomination peròhanno raccontato un retroscena sul legame traedafferma: “mi ha detto che ...

Nel corso dell'ottava puntata dell' Isola dei Famosi , andata in onda ieri, lunedì 5 giugno 2023, Helena Prestes ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo fidanzato,Isola dei Famosi, Helena riceve l'anello dal fidanzatoma Gian Maria Sainato sbotta in diretta: "Sioccato, lei è ancora innamorata del suo ex!!" Al termine di una prova ricompensa, ...Nella scorsa puntata dell' Isola dei Famosi si è parlato molto di Helena Prestes e del suo fidanzato. Il modello ha raggiunto la sua fidanzata in Honduras per chiederle di sposarlo di fronte a tutti gli spettatori. La modella brasiliana ha accettato immediatamente, gettandosi tra le sue ...HELENA PRESTES E- Lei si è isolata da tutto e tutti. Tranne che da. Insulta e viene insultata, ma ha occhi a cuore per il suo bello. Ricambiata. Fino al fidanzamento ...

All'Isola Helena rivede il fidanzato che le regala un anello: Vuoi ... Fanpage.it

Carlo Motta, il fidanzato di Helena interviene sulle dichiarazioni di Gian Maria e Marco Mazzoli: ecco la replica sui social ...Appello alla cittadinanza affinché, in questo momento, si presti più attenzione nel differenziare i rifiuti, riducendo al minimo il residuo secco… Marsala – Si prevedono disagi per lo smaltimento del ...