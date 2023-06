Si tratta di unafondi, avviata lo scorso 28 marzo sulla piattaforma IdeaGinger dall'... fra cui laDiocesana di Imola, l'associazione Mater Caritatis APS, l'associazione Succede solo ...Oggi a Comiso, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova, la comunità si dedicherà alla nonaparrocchiale alimentare. Il gruppo dellaparrocchiale, per tutta la giornata, raccoglierà generi di prima necessità da destinare ai poveri. Domani, invece, si celebra la solennità ......3 e domenica 4 giugno dopo le Sante Messe è stata predisposta unastraordinaria di alimenti a lunga conservazione per gli alluvionati dell'Emilia Romagna. In collaborazione con le...

Caritas, la raccolta per gli alluvionati a quota 83mila euro L'Eco di Bergamo

L’iniziativa nasce a seguito dell’incontro tra Ezio Greggio, Presidente del Com.It.Es Monaco e Robert Ferrua, Diacono e Presidente di Caritas Monaco.Da Muggiò a Cesena. I volontari del comitato locale della Croce Rossa hanno deciso di collaborare fattivamente alla ripresa dell’Emilia Romagna con una iniziativa singolare ma di estrema necessità: ra ...