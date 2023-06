Captain America 4 | Anthony Mackie condivide una foto dal set con Harrison Ford; il film Marvel cambia titolo

(Di martedì 6 giugno 2023) Il quartodi, e a svelare il nuovo nome è proprio il suo protagonista,, cheanche uno scatto dal setassieme a4 non si intitolerà più New World Order, e questo lo avevamo già anticipato, ma ora èa svelarci il nuovodelin un post Instagram. Lo stesso post che ci mostra l'interprete di Sam Wilson in compagnia diin unadal set del, ...

4 non si intitolerà più New World Order , e questo lo avevamo già anticipato, ma ora è Anthony Mackie a svelarci il nuovo titolo del film in un post Instagram. Lo stesso post che ci ...Il primo film della Fase Tre è stato: Civil War , pellicola del 2016 diretta da Anthony e Joe Russo. Nel film assistiamo alle crescenti divergenze ideologiche fra i due leader degli ...Successivamente, il suo ruolo ha acquisito maggiore importanza nei film successivi dell'Universo Cinematografico Marvel, come The Avengers , Avengers: Age of Ultron ,: Civil War e ...

Marvel rilancia Capitan America dal numero 1 Fumettologica

Il quarto film di Captain America cambia titolo, e a svelare il nuovo nome è proprio il suo protagonista, Anthony Mackie, che condivide anche uno scatto dal set Marvel assieme a Harrison Ford.La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi, comincia da qui. (ANSA) ...