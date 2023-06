(Di martedì 6 giugno 2023) Fabio, allenatore, ha parlato a Sky Sport dopo l’addio al calcio giocato di Zlatanal termine dell’ultimo match del Milan Fabio, allenatore, ha parlato a Sky Sport dopo l’addio al calcio giocato di Zlatanal termine dell’ultimo match del Milan.– «Se dovessi descrivere Ibra in un libro, intitolerei il suo capitolo ‘Un’. Un, duro, sensibile, perché abbiamo visto che lo è, e rispettoso. Lui ha sempre dato tanto, ci è rimasto male con coloro che non lo hanno capito o non lo hanno voluto, e faccio il nome di Guardiola perché lo ha detto anche lui che non si sono capiti, però era uno con cui potevi parlare o ragionare. Io ho un bellissimo rapporto con Ibra, gli ho ...

Capello: «Vi racconto Ibrahimovic, un uomo vero» Calcio News 24

Fabio Capello, allenatore, ha parlato a Sky Sport dopo l'addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic al termine dell'ultimo match del Milan