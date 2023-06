Caos procure | giudici Perugia | ‘Palamara ha agito fuori da poteri sue funzioni’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) – ‘Appare corretto ritenere che Luca Palamara, operando come mediatore presso terzi, abbiasì spendendo l’influenza derivante dalla sua posizione e dal suo ruolo (o meglio, dai vari importanti ruoli ricoperti nel periodo di riferimento), ma comunque al didell’esercizio deitipici inerenti alle specifiche funzioni di volta in volta esercitate”. E’ quanto scrivono idel Tribunale dinelle motivazioni della sentenza con cui il 30 maggio scorso hanno accolto la richiesta di patteggiamento a un anno per l’ex magistrato Luca Palamara. L’accusa iniziale di corruzione è stata riqualificata poi dalla procura di, con il procuratore capo Raffaele Cantone e i pm Gemma Miliani e Mario Formisano, in traffico di influenze ...