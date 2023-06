Cantiere dello stadio | abbattuti platani e pini marittimi di piazzale Goisis

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) Bergamo. È in fase di preparazione ilper il rifacimento della Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo. Si comincia a demolire, a partire dagli alberi di pizzale. Nella giornata di martedì motoseghe in azione per tagliareper fare posto ai macchinari, tra cui un escavatore tra i più grandi del mondo, necessari a demolire la Curva Morosini, il settore distinti e il settore ospiti per poi ricostruirli nuovi di zecca. L’opera verrà conclusa entro l’estate 2024 e verrà costruito anche un parcheggio sotterraneo con una capienza di 388 posti auto, un terzo dei quali ad uso pubblico mentre due terzi saranno in convenzione.