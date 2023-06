Can Yaman ha una nuova fidanzata dopo Diletta Leotta? Il gossip

è di nuovo innamorato Dopo la fine della storia con Diletta Leotta , l'attore turco avrebbe ritrovato l'amore con una donna italiana . Secondo le ultime indiscrezione, infatti,avrebbe ...Ivan Rota per Dagospia giulia de lellis Fiorello a 'VivaRai2'ironizza sul possibile ritorno di Piero Chiambretti in Rai: 'è l'unico di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery. ...TERAMO. Teramo stregata da. Una folla in delirio, con fan di ogni età, ha accolto il bel turco, arrivato in città per presentare il progetto "Break the wall tour", organizzato dall'associazione "...

Can Yaman: un'altra fidanzata italiana dopo Diletta Leotta Corriere dello Sport

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Secondo i rumors sembra che Can Yaman abbia una nuova fidanzata, si tratta della milanese Giorgia Colombo che sarebbe esterna al mondo tv.