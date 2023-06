Can Yaman fidanzato? Chi sarebbe la nuova ragazza

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 6 giugno 2023) Sempre apprezzato dal pubblico, soprattutto per il suo assiduo impegno sociale attraverso al sua associazione Canfor Children, il divo turco è spesso sotto i riflettori. Non solo per la sua carriera, ma soprattutto per la sua vita privata. Infatti, sembrerebbe che l’attore sia di nuovo innamorato. Canè probabilmente l’attore turco più amato e seguito in Italia. L’interprete, infatti, qualche anno fa ha deciso di trasferirsi nel Bel Paese e continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio qui, senza rifiutare però esperienze che lo hanno portato lontano dall’Italia. E tra i tantissimi impegni lavorativi, trova sempre spazio per la sua vita privata. Adesso l’attore sembra sia di nuovo innamorato di una donna misteriosa, ma non troppo. Ecco di chi si tratta. Cansi è, foto Ansa – ...