Camera di Commercio Frosinone Latina e Accademia delle Belle Arti Intesa al lavoro per un protocollo

I costi dovuti sono solo il diritto annuale alladi(tra 130 e 150 euro), l' imposta di registro (200 euro). Costi di gestione SRLS Oltre alla denuncia inizio attività, per le SRLS c'...Secondo i dati delladidi Brescia a fine 2022 si contavano in Valle Camonica 8500 imprese, 2600 delle quali manifatturiere e delle costruzioni. Comprendendo anche l'alto Sebino si ...... la tavola rotonda "Per fare un cacio ci vuole..(di più) un fiore" organizzata da Slow Food Umbria in collaborazione con l'Università di Perugia, il Parco 3 A PTA e ladidell'...

Camera di Commercio di Reggio Calabria: si è concluso il progetto OK Open Knowledge StrettoWeb

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - L'Ucraina dovrà diventare "più attrattiva per gli investimenti internazionali" e per le imprese ucraine che torneranno nel p ...Sabato 10 giugno la grande festa dell’estate aretina coinvolgerà l’intera area di Via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio ...