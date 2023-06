Camera | Ascani | ‘su intelligenza artificiale servono grandi investimenti pubblici’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) – ‘Sull’pubblici e sostenere in modo concreto l’ampio settore dell’innovazione rappresentato dalle start up. L’Italia e l’Europa non possono limitarsi a essere consumatori di tecnologia ma dobbiamo avere l’ambizione di essere sviluppatori di programmi”. Lo ha dichiarato la Vicepresidente delladei deputati, Anna, che presiede il Comitato documentazione nel corso dell’audizione dei rappresentanti di Microsoft, Pier Luigi Dal Pino direttore affari istituzionali per l’Europa e Mattia De Rosa direttore dell’unità speciale Data e. ‘Siamo di fronte a un fenomeno ‘ continua la Vicepresidente ‘ che rivoluzionerà l’approccio ...