Calciomercato Napoli | spunta un nome per la difesa | Tah piace agli azzurri

(Di martedì 6 giugno 2023) La stagione 2022/2023 di Serie A si è appena conclusa: il, laureatosi campione d’Italia con 5 giornate d’anticipo già nella serata del 4 maggio grazie al pareggio con l’Udinese, può godersi i festeggiamenti del suo terzo scudetto insieme ai propri tifosi. Ora il punto interrogativo è solo uno: domenica 11 giugno alle ore 20:45, la Dacia Arena di Udine ospita lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona per decidere chi tra le due squadre rimarrà a giocare nel massimo campionato italiano anche nell’annata 2023/2024. Archiviate le preoccupazioni per il campionato, si fanno sempre più importanti quelle relative al: la finestra estiva sta per aprirsi e ilpensa alle proprie trattative già da tempo. Con la partenza di Kim Min-jae e i possibili addii anche di altri giocatori come Hirving Lozano e di Piotr ...

- Ilsi prepara al possibile addio del difensore centrale sudcoreano Kim Min - Jae , direzione Premier League : non solo il Manchester United , ma anche il Newcastle è ...Il 7 luglio asi presentano i palinsesti del servizio pubblico e fatte le nomine dei ... La tvmercato come il, se ne parla ma non si hanno certezze fino alla discesa in campo, o ...Commenta per primo Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano resta in pole position per prendere il posto di Spalletti sulla panchina delcampione d'Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , tra le alternative risale lo spagnolo Rafa Benitez . Residuali le chance di Sergio Conceicao , pronto a misurarsi in un contesto più ...

Bargiggia: 'Napoli: all'80% sarà lui il prossimo allenatore' AreaNapoli.it

Il difensore di Spalletti è tornato in patria ed è stato accolto da centinaia di tifosi: il motivo del suo viaggio ...RASSEGNA STAMPA - Luciano Moggi ha analizzato il campionato appena concluso sulle pagine di Libero. L'ex dirigente ha incoronato il Napoli per lo scudetto e ha parlato anche della ...