(Di martedì 6 giugno 2023) Primo australiano ad allenare in Premier League, il tecnico ha firmato un quadriennale LONDRA (INGHILTERRA) -è ildel. Lo ha ufficializzato il club londinese, informando che il tecnico ha firmato un contratto quadriennale.è il primo australia

'Welcome Ange!'. Così ilaccoglie Ange Postecoglou, il nuovo tecnico. Un tecnico da cui ripartire dopo la ... Scozia: il giro del mondo vincente di Postecoglou Leggi i commentiEstero: ...Ilufficializza 'la nomina di Ange Postecoglou come nuovo head coach della prima squadra. Diventa così il primo australiano ad allenare in Premier League, Ange si unirà a noi il 1° luglio con ......46 miliardi di euro " e diventa il club con il brand di maggiore valore nel mondo del. È il ...M 6 Paris Saint - Germain $1.174 M 7 FC Bayern Munich $1.140 M 8 Arsenal FC $940 M 9...

Calcio: Tottenham. Ufficiale, Ange Postecoglou è il nuovo allenatore Tiscali

Primo australiano ad allenare in Premier League, il tecnico ha firmato un quadriennale LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Ange Postecoglou è il ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...