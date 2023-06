Calcio | Rocchi | ' quest' anno l' arbitraggio in Italia è stato più europeo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - "l'obiettivo era di avere unpiù: primo per avere unpiù bello da vedersi e più qualitativo, secondo per rendere più facile per gli arbitri e anche per le squadre affrontare le gare europee. La strada èa". Lo ha detto Gianluca, designatore della Can A, nel corso della conferenza stampa di fine stagione della classe arbitrale. "Noi vogliamo usare il Var quando serve -prosegue-. Lo vorremmo usare meno perché vuol dire che abbiamo lavorato meglio. L'obiettivo è che i ragazzi possano decidere senza bisogno del supporto video, che quando serve però va usato sempre". "Non siamo contrari al Var, che ci ha migliorato la vita. Ma il nostro obiettivo è arrivare a non usarlo, ...