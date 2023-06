Interviene Gianluca: 'Chi è sottoposto a insulti razziali non è da ammonire. È chiaro al ...: tutte le notizie 6 giugno - 15:00ha elencato i dati su tempo effettivo di gioco, rigori, ammonizioni ed espulsioni, sostanzialmente in linea con i valori medi della Champions League. "Se il nostroha arbitri più '...... combattuto fino all'ultima giornata, dove si è evidenziata la nostra parte qualitativa lavorando anche sui giovani", e in questo senso "ringrazio di cuore Gianlucaper il lavoro eccellente". ...

Calcio: Rocchi, in questa stagione arbitraggio più europeo - Calcio Agenzia ANSA

Il designatore della Can A, nel corso della conferenza stampa della classe arbitrale di fine stagione, ha parlato del penalty concesso ai giallorossi: ecco le sue parole ...Il designatore Rocchi soddisfatto: “La media dei rigori dati si è abbassata. Per il futuro lavoreremo sull’abbattimento della territorialità. Conta di più la qualità” ...