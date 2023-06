Calcio in tv oggi martedì 6 giugno | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) La Serie A non è giunta ancora al termine per due squadre che dovranno giocarsi uno spareggio per non scendere in Serie B: si tratta del Verona e dello Spezia (LEGGI QUI). Ma le altre 18 compagini hanno terminato, cosìla maggior parte dei campionati in Europa. Ilnon si ferma e anche quest’, andrà in scena un’interessantissima sfida: quella tra il Torino e la Fiorentina valida per la semifinale dei Playoff Primavera 1. All’interno dello Stadio Ricci di Sassuolo, a partire dalle ore 20.00, scopriremo chi tra granata e viola raggiungerà il Lecce nella Finale per sancire la formazione Campione d’. Siamo oramai agli sgoccioli di questo torneo. La Fiorentina ha già giocato un primo turno in questi Playoff, riuscendo a superare la Roma dopo un ...