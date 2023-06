Calcio | Guardiola | ‘dobbiamo vincere la Champions | nello sport non esiste il fallimento’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “DobbiamolaLeague, non possiamo evitarlo. Tanti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti aquesta competizione e tanti sono diventati grandi club perché ci sono riusciti”. Lo dice Pep, allenatore del Manchester City, al sito della Uefa. “Anche se non la penso così, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni, che è stato ottimo, avrà senso per gli altri solo se vinciamo. Se non vinciamo, le cose sembreranno avere meno senso: è un po’ ingiusto ma dobbiamo accettarlo”.“Dobbiamo anche accettare che, se vogliamo fare un passo definitivo ed essere un grande club, dobbiamoin Europa. La cosa più importante è esserci sempre -aggiunge il tecnico spagnolo- due anni fa c’eravamo, dopo due anni ci siamo ...