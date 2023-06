(Di martedì 6 giugno 2023) Firenze, 6 giu. – (Adnkronos) – La Fiorentina è partita in direzione Praga, dove domani sfiderà il West Ham nelladellaLeague. Sul volo era presente anche il presidente viola Rocco: “Sono emozionato, ricordo tutto di questi quattro anni alla Fiorentina -dice il numero uno del club gigliato a Sky Sport- Sono fiducioso, i ragazzi sono in forma e molto motivati, speriamo di farcela, servirà anche un po’ di fortuna”. “Che voto mi do? Zero”, conclude sorridendo L'articoloWeb.

La vita di Prandelli, oltre il. In fondo, Prandelli non si è staccato da Firenze: vive a 15 ... nella terra che ha coltivato e seguito con attenzione fino alla chiamata di Roccoe che ...Archiviato lo scudetto e la grande festa dello scorso 4 giugno, ilNapoli guarda avanti in vista della prossima stagione. Il tema più grosso da affrontare è ...ottima intesa con Barone e...I rapporti cone Barone, infatti, sono buoni e non c'è alcuna volontà di disturbare una squadra amica prima di un impegno così importante. Per chiudere con Italiano, De Laurentiis - sempre ...

Calcio: Commisso, ‘fiducioso per la finale di Conference, la squadra è motivata’ La Sicilia

Firenze, 6 giu. – (Adnkronos) – La Fiorentina è partita in direzione Praga, dove domani sfiderà il West Ham nella finale della Conference League. Sul volo era presente anche il presidente viola Rocco ...Sul volo era presente anche il presidente viola Rocco Commisso: "Sono emozionato, ricordo tutto di questi quattro anni alla Fiorentina. Sono fiducioso, i ragazzi sono in forma e molto motivati, ...