Calcio | al via a Coverciano il nuovo corso Uefa A | 192 ore di lezione fino al prossimo 13 luglio

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - È stato inaugurato questa mattina, nell'aula magna di, ilper allenatoriA.al13gli allievi riempiranno il Centro Tecnico Federale per seguire le 192 ore di, in aula e sul campo, per completare così quello che rappresenta il secondo massimo livello formativo per un tecnico. L'abilitazioneA – ottenibile in caso di esito positivo degli esami finali al termine del– consente di poter guidare tutte le squadre giovanili, incluse le Primavera, e tutte le squadre femminili, comprese quelle di Serie A. A livello maschile, la qualificaA permette di allenare tutte le squadrealla Serie ...

... al 25° minuto del 1° tempo ed al 25° minuto del 2° tempo di tutti gli incontri di... che non avrebbero esitato a creare caos e scompiglio sulla pubblicae nei pressi di alcuni esercizi ...A dare ilalla giornata, ovviamente, il presidente Blancos Florentino Perez che, visibilmente ... ho visto un enorme senso di tristezza in tutti i madridisti e nei tifosi diche si sono ...Alda lunedì 26, invece, il torneo Open di doppio maschile che mette in palio un montepremi ... Sarà una vetrina importante anche sport inclusivo protagonista con le sfide sul campo da...

Calcio Storico Fiorentino 2023 | Città di Firenze Comune di Firenze

«La Juve deve ripartire da Max, uno così non si discute però vorrei rivedere una squadra coraggiosa. Per rinascere servono tanti Fagioli» ...Blog Calciomercato.com: Sarò breve, non servono tante parole per esprimere la mia emozione, la mia felicità, la mia euforia per la notizia più bella che il calcio ...