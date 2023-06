Calcio | Al Ittihad Stampa | Benzema ha firmato un triennale

(Di martedì 6 giugno 2023) Imminente l'annuncio ufficiale da parte del club saudita JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - Domenica scorsa l'annuncio della separazione con il Real Madrid, nelle prossime ore l'ufficialità del trasferimento di Karima Jeddah, in Arabia Saudita, per giocare nell'Al. Secondo lafrancese

"Banzema ha firmato un contratto per il suo trasferimento all'Al -per un periodo di tre anni a partire dalla prossima stagione", ha detto una fonte del club saudita. Il 35enne attaccante ...... Karim Benzema si trasferirà in Arabia Saudita e alarabo fino al 2025. Dopo l'annuncio del ... Benzema avrebbe già apposto la propria firma sul contratto che lo legherà all'Alcon sede a ...AGI - Karim Benzema ha firmato un contratto triennale con la squadra saudita dell' Al: lo ha riferito all'AFP una fonte del club di Gedda. Il 35enne attaccante francese del Real Madrid raggiunge quindi un altro Pallone d'oro, Cristiano Ronaldo (in forza all'Al Nassr), suo ex ...

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...RIYAD, 06 GIU - Karim Benzema, vincitore del Pallone d'Oro con il Real Madrid, ha firmato per tre anni con l'Al-Ittihad dell'Arabia Saudita con sede a Gedda a partire dalla prossima stagione. (ANSA) ...