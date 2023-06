Calcio a 5 | Playoff Scudetto | impresa Feldi Eboli! Napoli battuto | finalissima con l’Olimpus

(Di martedì 6 giugno 2023) Si è conclusa da pochi minuti gara -3 della semifinale fraEboli, per quanto riguarda idella Serie A dia 5 2022-2023. Ecco come sono andate le cose e quale sarà la squadra che affronteràRoma nell’atto tricolore, che partirà con gara -1 il prossimo 13 giugno. LA CRONACA Il derby campano inizia con un solo padrone in campo: gli ospiti. LaEboli è indiavolata, ilnon riesce mai a prendere le contromisure. Gli uomini di Sampieri sono scatenati nel primo tempo. Cinque reti: apre Venancio dal dischetto, poi Guilhermao due volte, intervallato da Braga, e infine Selucio. All’intervallo è 0-5. La ripresa è un rebus. Ildi un Cacau assente, per questioni legate al suo nuovo ...

Stagione chiusa, ma si pensa già al futuro. La Palmese, reduce da un grande campionato terminato con il sogno playoff sfumato, è stata tra le protagoniste del Girone G di Serie D. Tempo di bilanci dopo la prima stagione al ritorno tra i professionisti.

PRAGA - "Mi è dispiaciuto molto vedere la Roma non portare a casa la Coppa. Ora tocca a noi ". Vincenzo Italiano è pronto alla sua prima finale europea da tecnico. La Fiorentina affronterà domani il West Ham.